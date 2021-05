Covid, nel Fiorentino balza a 284 nuovi casi

Omicidio Cerciello, la vedova in lacrime: «Questa sentenza non mi riporterà Mario»

Sono 101 i nuovi contagi rilevati nella sola città di Firenze. I tamponi positivi della Città metropolitana sono passati da 177 a 284 in 24 ore

FIRENZE — Sono 284 i nuovi casi positivi rilevati nella provincia di Firenze con oltre 100 casi solo nel capoluogo. Nelle 24 ore precedenti i casi erano stati 177 leggermente in crescita rispetto al trend settimanale.

I casi del Fiorentino tornano ai livelli dell'ultima settimana in zona rossa con una crescita di oltre 100 tamponi positivi rispetto alle 24 ore precedenti mentre si va verso il fine settimana dei controlli anti-movida.

I 284 casi in provincia di Firenze, di cui 76 in zona empolese, sono a Bagno a Ripoli 5, Barberino di Mugello 3, Barberino Tavernelle 5, Borgo San Lorenzo 3, Calenzano 3, Campi Bisenzio 7, Fiesole 3, Figline e Incisa 12, Firenze 101, Firenzuola 8, Reggello 7, Rignano sull’Arno 5, Rufina 1, Greve in Chianti 1, Lastra a Signa 7, Pelago 6, Pontassieve 2, San Casciano in Val di Pesa 6, Scandicci 11, Scarperia San Piero 4, Sesto Fiorentino 4, Signa 3 e Vaglia 1

Ci sono 76 casi in zona empolese a Castelfiorentino 17, Capraia e Limite 2, Cerreto Guidi 5, Certaldo 4, Empoli 25, Fucecchio 6, Gambassi Terme 2, Montelupo 4, Montespertoli 6 e Vinci 5.

