In provincia di Firenze 202 casi di Covid

Laura Boldrini racconta la sua malattia: «Ho scoperto per caso il tumore: è stata come un'onda anomala che mi ha travolto»

Sono 60 i nuovi contagi rilevati nella sola città di Firenze. I tamponi positivi della Città metropolitana sono passati da 177 a 284 in 24 ore

FIRENZE — Sono 202 i nuovi casi positivi rilevati nella provincia di Firenze con 60 casi nel capoluogo. Nelle 24 ore precedenti i casi erano stati 284 in crescita rispetto al trend settimanale.

I 202 casi in provincia di Firenze, di cui 38 in zona empolese, sono Bagno a Ripoli 4, Barberino di Mugello 1, Barberino Tavarnelle 1, Borgo San Lorenzo 4, Calenzano 4, Campi Bisenzio 17, Dicomano 2, Fiesole 3, Figline e Incisa Valdarno 5, Firenze 60, Greve in Chianti 3, Impruneta 2, Lastra a Signa 3, Pontassieve 2, Reggello 9, Rignano sull'Arno 1, Scandicci 18, Sesto Fiorentino 12, Signa 12, Vaglia 1.

Ci sono 38 casi in zona empolese a Capraia e Limite 2, Castelfiorentino 5, Cerreto Guidi 4, Certaldo 2, Empoli 18, Fucecchio 4, Gambassi Terme 1, Montelupo Fiorentino 1, Vinci 1.

Per leggere i dati relativi a tutta la Toscana clicca qui.