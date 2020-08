Coronavirus, zero decessi nell'area metropolitana

Altre 24 ore di tregua nella Metrocittà sul fronte dei decessi, lo stesso trend in Toscana dove però sono stati segnalati nuovi casi in sei province

FIRENZE — I dati relativi all'andamento dell'epidemia in Toscana ed accertati alle ore 12 di oggi non registrano nuovi decessi, restano pertanto fermi a 417 i morti segnalati nel Fiorentino. Restano 1.137 i deceduti dall'inizio dell'epidemia.

Il tasso di mortalità toscano per Covid-19 è di 30,5 per 100.000 residenti contro il 58,3 per 100.000 della media italiana. Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara ed il più basso a Grosseto.