Coronavirus, in 24 ore zero decessi nel Fiorentino

Il bollettino sanitario regionale aggiornato alle ultime 24 ore non ha segnalato decessi ma ha registrato nuovi casi in quattro province toscane

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore in Toscana non sono stati segnalati nuovi decessi, restano dunque fermi a 417 i deceduti nell'area di Firenze e provincia dall'inizio dell'epidemia.

Il tasso di mortalità toscano per Covid-19 è di 30,5 per 100.000 residenti contro il 58,3 per 100.000 della media italiana. Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara seguita da Firenze e Lucca, il più basso a Grosseto.