Medaglia di commiato al commissario in pensione

FIRENZE — Il suo saluto via radio è diventato virale sulla pagina Facebook della polizia di Stato, e oggi il questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma lo ha salutato consegnandogli la medaglia di commiato. Lui è il sostituto commissario Sergio Riccio, da oggi in pensione dopo una carriera in polizia e dopo aver prestato gli ultimi anni di servizio presso l’ottavo reparto mobile di Firenze.

In servizio al reparto mobile fiorentino dal 2014, prima e per lungo periodo, la gran parte della sua carriera, ha operato all'interno della squadra mobile della questura di Pisa.

Nell'incontro odierno in questura, Riccio è stato insignito dal questore alla presenza del vicequestore aggiunto del reparto mobile di Firenze Gianni Cavallari ed accompagnato dalla moglie, della medaglia di commiato consegnata a nome del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza "per la dedizione e l’impegno con i quali ha sempre onorato il servizio in Polizia", spiega la nota di questura.