Chiuso in bagno sul treno con la valigia rubata

Si era nascosto con lo scopo di evitare il controllo del capotreno ma all'arrivo della polizia ferroviaria è stata fatta un'altra scoperta

FIRENZE — Serata movimentata alla stazione Campo di Marte di Firenze dfove un convoglio è stato costretto a fermarsi per la presenza di un passeggero che si è chiuso in bagno per evitare il controllo del capotreno. Gli agenti polfer hanno denunciato un 61enne, noto alle forze dell’ordine, per tentato furto.

L'allerta è scattata dal capotreno di un convoglio alta velocità Milano - Caserta poiché era presente sul treno un viaggiatore irregolare che si era chiuso in bagno per evitare i controlli ed è stata quindi effettuata una sosta straordinaria nella stazione di Firenze Campo di Marte dove, con fatica, gli agenti sono riusciti a convincere l’uomo a scendere dal treno.

L'uomo è però sceso dal treno con una valigia che è stata subito riconosciuta da un'altra viaggiatrice come di sua proprietà. Il passeggero è stato immediatamente bloccato, e la refurtiva è stata riconsegnata alla donna che ha formalizzato la denuncia di furto del bagaglio nella stazione di destinazione, Roma Termini.