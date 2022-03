Tutti i nuovi cantieri, le strade da bollino rosso

Asfaltature e pavimentazioni da rifare, potature, sottoservizi da rimettere in sesto: ecco la mappa dei lavori con ripercussioni sul traffico

FIRENZE — Nuovo asfalto in via Duca degli Abruzzi e Viadotto dell’Indiano e la riqualificazione di piazza Poggi. E ancora la prosecuzione delle potature in via Pistoiese e viale Don Minzoni. Ma anche lavori alla cameretta dell’acquedotto in piazza Nazario Sauro e alla rete elettrica in via Bolognese. Sono solo alcuni dei principali cantieri che si aprono la prossima settimana sulle strade cittadine.

Per quanto riguarda gli interventi sulle pavimentazioni, si inizia lunedì 7 Marzo con la manutenzione di piazza Poggi. Prevista la chiusura della parte della piazza dedicata al parcheggio lato piazza Ferrucci. Su lungarno Cellini sarà in vigore un restringimento di carreggiata (stesso tratto). I lavori andranno avanti fino al 20 Aprile. Lunedì sera sarà la volta delle asfaltature.

In via Duca degli Abruzzi l’intervento è articolato in fasi e sarà effettuato in orario 21-6: si inizia con la corsia lato Archivio di Stato con chiusura anche del collegamento viale Giovine Italia-via dell’Agnolo. Resta invece aperta e percorribile la direttrice di collegamento viale Amendola-viale Giovine Italia direzione piazza Piave. Per quanto riguarda i percorsi alternativi per via dell’Agnolo i veicoli inferiori ai 35 quintali potranno utilizzare la corsia di piazza Beccaria tra il parcheggio (piazza Prunai) e la porta; i mezzi superiori ai 35 quintali invece dovranno proseguire fino a viale Mazzini poi utilizzare viale Segni per rientrare su viale Gramsci-piazza Beccaria-viale Giovine Italia e raggiungere via dell’Agnolo.

A seguire i lavori di sposteranno sulla corsia lato caserma Baldissera con chiusura del collegamento viale Amendola-viale Giovine Italia in direzione di piazza Piave. Nessuna deviazione per i veicoli provenienti da viale Amendola e diretti in via dell’Agnolo mentre per raggiungere viale Giovine Italia-piazza Piave sono confermati gli itinerari alternativi della prima fase. Termine previsto 13 Marzo.

Sempre lunedì sera ma in orario 22-6 prenderanno il via i lavori di asfaltatura e di ripristino di alcuni giunti sul Viadotto dell’Indiano con chiusura del tratto da viale degli Astronauti alla rampa di ingresso via Pistoiese solo nella direzione verso Ponte a Greve; chiusa anche via Basili sulla rampa di ingresso verso il Viadotto dell’Indiano. Termine previsto 9 Aprile. Percorso alternativo da via Pratese: via Baracca-via Pistoiese; da A11/viale Luder: via degli Astronauti-viale Guidoni-via Allori-via Baracca-via Pistoiese.

Passando alle potature, proseguono le operazioni sulle alberature in via Pistoiese. Lunedì 7 Marzo gli interventi si spostano sulla direttrice uscita città con chiusura del tratto tra via Pistoiese interna e via della Sala (orario 9-18.30). Percorsi alternativi via Pistoiese interna-via Lombardia-via Marche-via Lazio-via Friuli-via della Nave di Brozzi-via Emilia-via Campania (con l’istituzione del senso unico in via Nave di Brozzi da via Lazio verso via Friuli).

A seguire gli interventi si sposteranno nel tratto fra via della Sala e via della Nave di Brozzi, sempre sulla direttrice uscita città, previsto lo stesso itinerario alternativo con senso unico in via della Nave di Brozzi da via Lazio verso via Friuli e chiusura di via della Sala (tra via Frate Elia e via Pistoiese). Queste due fasi si concluderanno il 18 Marzo.

In programma anche le potature in viale Don Minzoni effettuate con piattaforma aerea. da giovedì 10 Marzo in orario 9-15.30 è previsto un restringimento di carreggiata tra via Masaccio e via Luca Giordano (lato numeri civici pari). A seguire, stesso orario, le operazioni si sposteranno sull’altro lato del viale, da via Pascoli a via Lungo il Mugnone. La corsia in direzione piazza della Libertà sarà chiusa, ma il transito sarà garantito con un disassamento della linea di mezzeria della carreggiata e un conseguente restringimento sulla direttrice verso le Cure. Termine previsto 31 Marzo. Ecco gli altri interventi.

Corso Tintori: per il montaggio di una passerella in elevazione domani domenica 6 Marzo dalle 6 alle 12 sarà in vigore la chiusura della strada da piazza Cavalleggeri a via dei Benci. Divieto di transito anche in Volta dei Tintori e via Magliabechi (da Corso Tintori a Borgo Santa Croce). In via dei Benci (tra lungarno delle Grazie e Corso dei Tintori) sarà revocata la corsia preferenziale e in Borgo Santa Croce l’area pedonale. Itinerario alternativo per i veicoli proveniente lato viale Giovine Italia e diretti in via dei Benci: viale Giovine Italia-piazza Piave-lungarno Pecori Giraldi-Ponte a San Niccolò-lungarno Cellini-lungarno Serristori-Ponte alle Grazie-via dei Benci.

Via Bolognese: inizieranno lunedì 7 Marzo i lavori per la posa di un cavo per la distribuzione dell’energia elettrica. Fino al 18 Marzo nel tratto via Bolognese Nuova-via della Concezione sarà in vigore un senso unico verso via della Concezione.

Via Sandro Pertini: per lo smontaggio di una gru edile da lunedì 7 a giovedì 9 Marzo sarà in vigore un divieto di transito tra via di Novoli e via Fosco Maraini.

Via dei Pilastri: da lunedì 7 Marzo sono in programma i lavori per il rifacimento di un allaccio fognario. Il tratto via Fiesolana-via dei Pepi sarà chiuso mentre sono previsti sensi unici in via Fiesolana (da via dei Pilastri verso via di Mezzo) e in via dei Pepi (da via di Mezzo verso via dei Pilastri). Percorso alternativo per raggiungere via dei Pilastri lato via dei Pepi: via Fiesolana-via di Mezzo-via dei Pepi-via dei Pilastri. Itinerario alternativo per via dei Pilastri lato via Fiesolana: piazza Salvemini-via dell’Oriuolo-via Sant’Egidio-via Bufalini-via dei Servi-via del Castellaccio-via degli Alfani-via dei Pilastri-via Fiesolana. Termine previsto 11 Marzo.

Via Aretina: per lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete idrica da lunedì 7 Marzo sarà chiuso il tratto fra lo Stradone di Rovezzano e via Baldasseroni. Previsto inoltre un senso unico nello Stradone di Rovezzano da via Aretina verso via Aretina. L’intervento si concluderà l’11 Marzo.

Viuzzo di Monteripaldi: per la manutenzione di antenne martedì 8 Marzo sarà istituito un divieto di transito nel tratto via di San Matteo in Arcetri e via di San Michele a Monteripaldi. Il provvedimento sarà in vigore in orario 9-17 fino all’11 Marzo.

Viale Europa: sarà effettuato in orario notturno un trasloco. Mercoledì 9 Marzo da mezzanotte alle 6.30 è prevista la chiusura tra via Romania e via San Marino nella corsia veicolare lato numeri civici dispari. Sarà anche revocata la corsia preferenziale. Inoltre in via Romania sarà istituito un senso unico tra viale Europa verso via Belgio.

Via Montelatici: per effettuare lo scarico di materiali mercoledì 9 Marzo in orario 8-12 sarà in vigore un divieto di transito fra via Romagnosi a fine strada.

Via Erbosa: per interventi su un chiusini della rete fognaria da venerdì 11 Marzo sarà chiusa la corsia preferenziale tra via Datini e via Braccio da Montone e quindi istituito un senso unico verso via Gran Bretagna. Previsto anche un restringimento di carreggiata fra i numeri civici 64 e 52. Termine previsto 13 Marzo.

Viuzzo delle Case Nuove: per un trasloco dalle 21 di lunedì 7 alle 6 di martedì 8 Marzo sarà in vigore un divieto di transito tra via Detti (lato numero civico 25) e viuzzo delle Case Nuove (altezza numero civico 2) solo nella corsia lato centro commerciale. Il tratto via Bugiardini-via Detti diventerà a senso unico verso via Bugiardini.

Via Coluccio Salutati: da lunedì 7 Marzo è in programma la manutenzione di chiusini fognari. Fino all’11 Marzo sarà chiusa la corsia preferenziale da via di Rusciano a via dei Baldovini e la strada diventerà a senso unico verso piazza Gavinana. Tra via dei Baldovini e il numero civico 95 sarà in vigore un restringimento di carreggiata.

Borgo degli Albizi: per il carico/scarico di materiali giovedì 10 Marzo dalle 9.30 alle 12 sarà in vigore un divieto di transito tra piazza San Pier Maggiore e piazzetta Calamandrei. Previsto un senso unico in via Palmieri da piazza San Pier Maggiore verso via Pandolfini. Itinerario alternativo per Borgo degli Albizi: via Palmieri-via Pandolfini-via delle Seggiole-Borgo degli Albizi, :

Via delle Oche-via della Canonica-via del Capitolo: per manutenzione di un edificio giovedì 10 Marzo sarà chiuso il tratto via dei Calzaiuoli-via Sant’Elisabetta. Divieto di transito sulla direttrice via della Canonica-via del Campanile. Percorso alternativo da via dei Calzaiuoli: via dei Tavolini-piazza dei Cimatori-via Dante Alighieri-via del Presto-via del Corso-via Sant’Elisabetta-via delle Oche. I provvedimenti saranno in vigore dalle 9.30 a mezzanotte.

Via degli Anselmi: per il posizionamento di autogrù per sollevamento materiale edile è prevista la chiusura notturna del tratto tra via dei Sassetti e la strada senza sfondo. Il provvedimento sarà in vigore dalle 21 di giovedì 10 alle 6 di venerdì 11 Marzo.

Via dei Tornabuoni-piazza degli Antinori-via dei Corsi-via dei Giacomini: ancora sollevamenti di materiali in orario notturno. Dalle 21 di giovedì 10 alle 6 di venerdì 11 Marzo sarà chiusa la direttrice via dei Tornabuoni-piazza degli Antinori-via dei Corsi-via dei Giacomini. Percorso alternativo per via dei Corsi: via degli Strozzi-via dei Vecchietti-via dei Cerretani-via dei Rondinelli-piazza degli Antinori.

Via dei Cerchi: per il montaggio di un ponteggio per lavori edili venerdì 11 Marzo in orario 9-18 sarà chiuso il tratto via dei Tavolini-Corso. Il divieto di transito sarà ripetuto il 16, 23, 30 Marzo; ancora 6, 13, 20 e 27 Aprile; 4, 15, 18, 24 e 31 Maggio; 7 Giugno.

Piazza Nazario Sauro: sabato 12 Marzo è in programma un intervento sulla cameretta dell’acquedotto. Dalle 9 alle 18 sarà istituito un restringimento di carreggiata con senso unico verso via dei Serragli. Previsto anche un senso unico in via di Santo Spirito (tra piazza Nazario Sauro e via dei Coverelli verso via dei Geppi). Itinerario alternativo da Borgo San Frediano a lungarno Soderini: via di Santo Spirito-piazza dei Frescobaldi-lungarno Guicciardini.