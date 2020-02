​Cambia la sosta con i posti riservati a residenti

Sul viale è stato predisposto anche un sistema di accesso regolato da sbarre automatiche installate e gestite direttamente dai Carabinieri

FIRENZE — Novità per la sosta intorno alla Caserma Baldissera sul viale Giovine Italia. Alla base del riassetto ci sono le esigenze di sicurezza evidenziate dal Comando della Legione Carabinieri Toscana ma gli uffici della mobilità hanno colto l’occasione per riorganizzare il parcheggio intorno alla struttura.

Nella zona di minor criticità dal punto di vista della sicurezza, ovvero sul lato di viale Giovine Italia, i posti sono stati destinati ai residenti. Sono invece state intensificate le precauzioni sul controviale Amendola, con accesso regolato da sbarre automatiche installate e gestite direttamente dai Carabinieri, e in via Duca degli Abruzzi, dove invece è stato istituito un divieto di sosta.

L'assessore Stefano Giorgetti ha precisato "Per chiarire la ratio della riorganizzazione della sosta intorno alla Caserma Baldissera vorrei precisare che le misure di sicurezza non dipendono da noi ma sono disciplinate da norme nazionali. Aggiungo che in precedenza era esclusa la possibilità di sosta regolare intorno alla caserma. Con questo provvedimento sono stati recuperati numerosi stalli di sosta per i residenti a norma del Codice della Strada".