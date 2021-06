Belvedere, Idra porta i fiorentini sulla collina

Il Laboratorio avviato dall'associazione Idra da piazza della Signoria si sposta e accompagna i fiorentini in collina sulla Costa San Giorgio

FIRENZE — L'associazione Idra ha organizzato un nuovo incontro pubblico per il Laboratorio Belvedere, diventato una sorta di autogestione della partecipazione che non ha trovato sponda presso le istituzioni cittadina e regionale.

Dopo l'incontro in piazza della Signoria con la "maratona oratoria" adesso il dibattito si sposta in Costa San Giorgio dove ha sede la ex Caserma Vittorio Veneto, ed ancora prima le aree conventuali, oggetto della trasformazione edilizia e del cambio di destinazione ad uso ricettivo.

"L’Oltrarno non lascia la presa" ha commentato Idra, l'associazione guidata da Girolamo Dell'Olio. "La nuova tappa pubblica del “Laboratorio Belvedere” è organizzata per mercoledì 16 Giugno dalle 9 e 30 alle 12 e 30: con una passeggiata guidata gratuita, lenta e allegra, lungo il crinale di Forte Belvedere e giù per Costa San Giorgio fino a Ponte Vecchio" (Locandina in allegato all'articolo).

"Dopo l’audizione del 16 Aprile in Commissione Territorio e Ambiente del Quartiere 1, dopo la maratona oratoria civile sotto Palazzo Vecchio il 28 Maggio, una nuova occasione di maturazione di coscienza civile. Anche questa volta l’iniziativa sarà videoripresa e la registrazione resterà in rete a disposizione della cittadinanza".