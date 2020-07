Battibecco al gazebo della Lega

Contestazione al megafono da parte di una decina di persone davanti al gazebo allestito in piazza Bartali per il tesseramento

FIRENZE — Una decina di persone del vicino centro sociale ha contestato la presenza del gazebo allestito dalla Lega in piazza Bartali stamattina per raccogliere le firme per la raccolta firme e per il tesseramento 2020 del partito.

Ne è derivato qualche battibecco con i simpatizzanti ma niente di ulteriore.

Sono circa 130 i gazebo allestiti nel fine settimana dalla Lega in Toscana.