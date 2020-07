Azzolina alla Pergola, il teatro sarà una scuola

Zangrillo: «Ne ho le palle piene, un morto per Covid in Lombardia non significa nulla»

A settembre gli studenti fiorentini saranno accolti all'interno del Teatro della Pergola per garantire il distanziamento sociale tra gli alunni

FIRENZE — Il Teatro della Pergola di Firenze ha dato la disponibilità per ospitare le attività didattiche che riprenderanno a settembre e per le quali dovrà essere garantito il distanziamento sociale. Le lezioni si svolgeranno all’interno "In questo modo il teatro aiuterà la comunità scolastica a mantenere il distanziamento richiesto, creando allo stesso tempo una grande opportunità di formazione culturale e di arricchimento per i ragazzi" lo ha detto il ministro Lucia Azzolina oggi in visita a Firenze.

"Ho voluto visitare questa mattina il Teatro per ringraziare personalmente quanti hanno lavorato a questa idea. Il direttore generale del Teatro della Toscana Marco Giorgetti, il Comune di Firenze, i soci della Fondazione CR Firenze, il Comune di Pontedera presso il cui Teatro Era sarà svolta la stessa attività didattica. E l’attrice Monica Guerritore, impegnata nel progetto. A loro va tutto il mio apprezzamento. Hanno costruito un modello di sana contaminazione tra scuola e cultura, che può fare da apripista per essere replicato in tante altre realtà del Paese in vista di settembre" sono state le parole del ministro.