Ispezioni in notturna, chiude il casello sull'A1

Con la stazione autostradale di Scandicci rimane chiusa anche l'area di parcheggio di Villa Costanza. Tutti i percorsi alternativi

FIRENZE — Sulla A1 Milano-Napoli si effettuano attività di ispezione delle opere d'arte. L'operazione avviene in orario notturno: dalle 22 di martedì 1 Marzo alle 6 di mercoledì 2 Marzo.

Durante le verifiche sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci in entrata verso Roma. In alternativa, Autostrade per l'Italia consiglia di entrare alla stazione di Firenze nord.

In concomitanza, anche l'area di parcheggio di Villa Costanza sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa, chi proviene da Bologna ed è diretto all'area di parcheggio Villa Costanza, potrà uscire alla stazione di Firenze Impruneta e riprendere la A1 Milano-Napoli, in direzione di Bologna.