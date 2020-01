Gli bloccano l'auto, lui forza le ganasce e va via

Stretto il cerchio attorno a un automobilista che ha forzato il blocca ruote messo all'auto lasciata in sosta durante la pulizia stradale

FIRENZE — La polizia municipale ha rintracciato un automobilista a cui, un mese fa, era stata bloccata l'auto con le ganasce. Si tratta di un giovane, figlio del proprietario dell'auto che vive fuori dalla Toscana, denunciato per danneggiamento.

La macchina, era stata trovata in sosta su una strada in cui era prevista la pulizia e per questo era stata portata dalla municipale in piazza Artom e qui fermata con le ganasce. Il giovane, anziché seguire la procedura per recuperare l'auto, ha pensato di forzare le ganasce e di ripartire lasciando il blocca ruote in mezzo alla strada.

A quel punto sono scattate le indagini degli agenti del reparto di Rifredi che, dopo la segnalazione alla Sas, hanno utilizzato il numero di targa per risalire al proprietario, rintracciato grazie alla collaborazione con i colleghi della città in cui l'uomo abita. Poi la scoperta che l'auto era stata affidata al figlio che, risiede a Firenze. Con gli agenti il giovane si è giustificato dicendo di non avere soldi a sufficienza per pagare la multa di 110 euro prevista dalla procedura di sblocco.