Aumentano i Frecciarossa, un nuovo treno per Roma

Nuova fermata a Santa Maria Novella per 16 Frecce dell'Alta Velocità che collegano Roma a Verona, via Brescia, Bergamo, Trento, Bolzano, Vicenza

FIRENZE — Da domenica 15 dicembre 2019 l’offerta di Trenitalia cambia, presentato oggi l'aggiornamento dell'orario invernale. Partirà alle 7.05 dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella il nuovo Frecciarossa diretto a Roma Termini con arrivo alle 8.35 e permetterà in un ora e mezzo di raggiungere la Capitale. Un servizio pensato per coloro che devono arrivare a Roma per lavoro entro le 9 del mattino,

Due nuovi collegamenti Frecciarossa, da Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia AV, Milano e Torino sono inoltre previsti con Oulx e Bardonecchia grazie alle nuove fermate, il sabato e la domenica, dal 15 dicembre al 29 marzo.

In dettaglio il Frecciarossa 9348: parte da Napoli Centrale alle 6.00 con fermata intermedia a Firenze Santa Maria Novella (a. 9.01 – p. 9.10), Oulx (a. 13.12 – p. 13.14) e arrivo a Bardonecchia alle 13.25. Il Frecciarossa 9349 parte da Bardonecchia alle 14.40 con fermate intermedie a Oulx (a. 14.49 – p. 14.51), ed arrivo a Firenze Santa Maria Novella (a. 18.50 – p. 18.59).

Nuova fermata a Firenze Santa Maria Novella per 16 Frecce AV che collegano Roma a Verona, estendendo il loro percorso anche a Brescia, Bergamo, Trento, Bolzano, Vicenza. Da tutte queste città è quindi possibile raggiungere direttamente il centro di Firenze. Da Verona è infatti possibile raggiungere Firenze Santa Maria Novella in un’ora e 32 minuti.

Il nuovo orario 2020 di Trenitalia è fortemente incentrato anche sulle connessioni fra le porte di accesso del Paese: stazioni, aeroporti e porti. Quattro le corse giornaliere Frecciarossa e Frecciargento che connettono l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino con Firenze e Bologna, proseguendo verso Venezia (tre treni) o Milano e Torino (un treno). Da Firenze Santa Maria Novella a Fiumicino Aeroporto in due ore e 19 minuti.

Due collegamenti Frecciargento uniscono il Ponente ligure (Genova e La Spezia) e la Toscana (Pisa e Firenze) a Fiumicino Aeroporto e viceversa. Tra Pisa Centrale e Fiumicino Aeroporto in due ore e 49 minuti e tra Firenze Campo di Marte e Fiumicino Aeroporto in solo un’ora e 56 minuti.

Con FRECCIAlink è possibile raggiungere giornalmente anche alcune tra le più belle città d’arte italiane come Siena (due corse al giorno), Perugia (quattro corse al giorno), Assisi (quattro corse al giorno) e Matera (quattro corse al giorno con fermata anche a Potenza).