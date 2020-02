Assemblea sul tram da Gavinana e Bagno a Ripoli

Un incontro aperto ai cittadini per prendere visione del tracciato della Linea ed aprire un dibattito sulla mobilità alla vigilia dei nuovi cantieri

FIRENZE — I cittadini tornano a riunirsi per discutere il progetto del tram che con i nuovi tracciati attraverserà l'abitato di Gavinana. Martedì 4 febbraio alle 21 una assemblea promossa dal Gruppo di lavoro “Mobilità Sostenibile nell’Area Metropolitana Fiorentina” al teatro Affratellamento, “Tranvia per Gavinana e Bagno a Ripoli: problema o opportunità?” si pone l'obiettivo di far conoscere il progetto alla cittadinanza e avviare un dibattito sulla mobilità a Firenze.

Tra i relatori sono previsti Alberto Ziparo, docente di pianificazione urbanistica e delle infrastrutture, Barbara De Cesare, ambientalista e Nicola Andreozzi ed Umberto Alberti, ingegneri.

"L’iniziativa non si pone contro la tranvia - hanno sottolineato gli organizzatori - il dibattito passato è stato tutto centrato sulla polemica fuorviante tram sì-tram no; si tratta di capire quali siano i problemi che l’infrastruttura proposta si porta dietro, quali sono gli impatti ambientali ed umani, se è uno strumento idoneo alle necessità dei quartieri e della città, se ci sono possibili alternative. Il gruppo di lavoro ha notato, rispetto alla mobilità a Firenze e in Toscana, una grave carenza di pianificazione; gli interventi sono stati soprattutto grandi cantieri con progetti slegati tra loro, dai pesanti impatti e dalla mancanza di uno sguardo d’insieme" hanno precisato gli organizzatori che intendono dare voce agli abitanti dei quartieri.

Il gruppo di lavoro è stato promosso da docenti e ricercatori del Laboratorio di Progettazione Ecologica degli Insediamenti - Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, membri del Comitato Lungarno del Tempio, No Tunnel TAV, Associazione e Rete Val di Sieve, Cittadinanza Attiva Bagno a Ripoli, Potere al Popolo.