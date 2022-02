​Artemio Franchi, via alla votazione dei progetti

Checco Zalone, un monologo e una canzone Laura Pausini pronta per l'Eurovision

Gli otto progetti preliminari sono stati consegnati. Adesso tutta la documentazione passa ai tecnici che dovranno valutarli e nominare il vincitore

FIRENZE — Gli elaborati del concorso di progettazione per la riqualificazione dello stadio Artemio Franchi e dell’area di Campo di Marte sono stati tutti consegnati. La risposta della Commissione con il nome del vincitore è attesa per Marzo.

Si tratta di 8 studi di progettazione che sono stati selezionati per la fase finale e che hanno consegnato tutti i materiali senza alcuna criticità.

Gli elaborati consegnati sono a livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica, fino a ieri detto progetto preliminare. In particolare sono state consegnate varie relazioni tecniche illustrative, tavole con elaborati grafici, le relazioni sulla valutazione di impatto sul patrimonio, le stime sommarie dei costi e il cronoprogramma.

I documenti vengono ora trasmessi alla commissione di esperti e alla segreteria tecnica del concorso per avviare le valutazioni in vista delle ultime sedute in presenza della commissione a Firenze, con l’obiettivo di individuare il progetto vincitore entro i primi giorni di Marzo.