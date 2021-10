L'Archivio Spadolini rivela i suoi tesori

La Fondazione Spadolini Nuova Antologia aderisce con un'apertura gratuita alla giornata che l'associazione dimore storiche dedica agli archivi

FIRENZE — Porte aperte, sabato prossimo, all'Archivio della Fondazione Spadolini Nuova Antologia che aderisce alla prima edizione di Archivi.doc promossa dall'Associazione Dimore Storiche Italiane Sezione Toscana (Adsi) con lo scopo di svelare centinaia di tesori di una cinquantina di dimore storiche. E il 9 Ottobre anche l'Archivio della Fondazione Spadolini Nuova Antologia aprirà gratuitamente al pubblico, con prenotazione e green pass obbligatori).

"Gli ospiti potranno vedere, esposti su quattro grandi tavoli, esempi straordinari di documenti facenti parte dell'archivio privato di Giovanni Spadolini - spiega Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia -. Dal libro di storia scritto a soli 9 anni, alle pagelle scolastiche, fino alla firma da giornalista in veste di direttore di alcuni dei principali quotidiani nazionali e alla vita politica, documentando in maniera assolutamente inedita la fondazione del Ministero dei Beni culturali, la lotta al terrorismo come presidente del Consiglio e altri impegni della vita pubblica".

"Presenti inoltre molte curiosità - prosegue Ceccuti - come per esempio la lettera autografa con cui nel 1984 Federico Fellini rifiutava l'invito dei repubblicani a candidarsi alle elezioni del Parlamento Europeo, ritenendosi 'incapace di condurre una vita pubblica'. Vi è poi un settore dedicato alle lettere autografe dei grandi protagonisti del Risorgimento: Garibaldi, Mazzini, Ricasoli e Cavour".