Alia, via a ingombranti e disagi per rifiuti Covid

Riparte la prenotazione del servizio gratuito di ritiro dei rifiuti ingombranti, ancora criticità per la gestione dei sacchi rossi per rifiuti Covid

FIRENZE — Il portale di Alia servizi ambientali è nuovamente attivo ed accessibile, lo ha reso noto l'azienda dopo l'attacco hacker che ha messo fuori uso il server.

Ripartono le prenotazioni "É possibile prenotare il servizio di ritiro ingombranti a domicilio esclusivamente chiamando il call center aziendale, regolarmente attivo dalle 08.30 alle 19.30 da lunedì a venerdì ed il sabato fino alle 14.30 - ai numeri 800.888 333, 199.105 105, 0571.196 93 33" ha spiegato l'azienda.

I servizi essenziali, le attività di raccolta e spazzamento sono garantiti; regolarmente aperti gli Infopoint, gli sportelli Tari, gli Ecocentri e gli Ecofurgoni.

Ma "Non è ancora accessibile il form per le richieste online degli utenti (scrivici) ed il servizio di alerting per la pulizia strade (iscrizione e ricezione avvisi). Potranno verificarsi sporadici disservizi nella gestione della raccolta dedicata agli utenti positivi al Covid-19, registrati negli ultimi 7 giorni".

La procura ha aperto una inchiesta sull'attacco messo a segno dagli hacker che ha provocato disservizi e disagi agli utenti.