Adesso il canapone anti-movida divide la città

Il braccio di ferro tra residenti di Santo Spirito e Palazzo Vecchio ha tenuto banco per settimane ma adesso la cordonatura divide l'intera città

FIRENZE — Non è più una questione di vicinato, la cordonatura di Santo Spirito spacca la città e rischia di diventare un precedente. La semplice vista dei basamenti in cemento ha fatto scoppiare la polemica, il "canapone" non ha fatto neppure a tempo ad arrivare.

"Possibile che la Soprintendenza abbia autorizzato questo?" è quanto hanno chiesto alcuni fiorentini davanti alle immagini dei basamenti di cemento necessari a sorreggere i paletti in ferro che fanno da passanti per la corda di canapa.

I residenti hanno chiesto una cancellata sullo stile delle grandi chiese di Roma, come Campania, Puglia o Sicilia ma ancor più vicino come il cancello che separa Santa Maria del Fiore dal Campanile di Giotto. Sono arrivati i vasi con le siepi in attesa della tanto sospirata cordonatura che però, adesso, fa discutere.

I residenti sono contrari "Qualsiasi intervento che non chiuda l'accesso alla scalinata è del tutto inutile- sostengono dal Comitato dei residenti - perché è sulle gradinate che si soffermano gli avventori ed una corda non può fare la differenza". Intanto sono state installate 4 nuove telecamere su via del Presto di San Martino e via de' Coverelli per vigilare sui comportamenti degli avventori della movida che dopo avere bevuto usano i vicoli come vespasiani.

L'amministrazione ha fatto sapere che l'allestimento della cordonatura "sarà un deterrente assieme ai paletti e alle telecamere" e l'installazione è stata sottoposta alla Soprintendenza che ha dato indicazioni correttive prime dell'autorizzazione.