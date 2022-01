Dalla piazza alla storica passerella sull'Arno

Dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione della piazza Mazzini è imminente la cantierizzazione per la nuova passerella ciclopedonale

FIESOLE — Conclusi i lavori di riqualificazione in piazza Mazzini a Compiobbi può partire adesso la realizzazione della passerella ciclopedonale. Uno scavalco del fiume che avvicini le due frazioni di Compiobbi e Vallina, rispettivamente nel Comune di Fiesole e Comune di Bagno a Ripoli, è atteso da oltre 40 anni.

Il Comune di Fiesole ha annunciato "l’imminente cantierizzazione della porzione di piazza posta tra la strada statale e il fiume Arno per la realizzazione della passerella ciclopedonale".

Intanto sulla sponda di Compiobbi tornano fruibili gli stalli di sosta in piazza Mazzini, in numero inferiore rispetto al passato ma presto verrà meno la possibilità di sostare o anche semplicemente fermarsi.

Nel frattempo il Comune di Fiesole per favorire le attività commerciali che operano in piazza ha stabilito di disciplinare la sosta a rotazione oraria, oltre che in piazza Mazzini, anche nel tratto di via Aretina compreso tra la piazza Mazzini stessa e la via Venturini.

Nelle suddette aree chiunque potrà sostare, tra le 8.00 e le 20.00 di tutti i giorni feriali, al massimo un’ora previa esposizione del disco orario. La municipale effettuerà ripetuti controlli giornalieri al fine di garantire il rispetto della disciplina della sosta.