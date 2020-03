Covid-19, 46 i casi a Firenze, c'è anche un bimbo

L'Asl Toscana Centro ha registrato nel territorio fiorentino 9 nuovi casi di contagio, tra questi un bambino di 4 anni in isolamento domiciliare

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore sono 9 le persone risultate positive al tampone per il contagio da Coronavirus a Firenze e provincia. Questo il dato reso noto dall'Ausl Toscana Centro che porta il totale delle persone contagiate nel capoluogo a 46.

Nel dettaglio oggi, mercoledì 11 Marzo, ai 37 casi già registrati si aggiungono:

- un bambino di 4 anni di Firenze in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione

- un uomo di 29 anni di Firenze, ricoverato in discrete condizioni

- una donna di 35 anni di Firenze

- una donna di 61 anni di Firenze, ricoverata a Careggi in discrete condizioni

- un uomo di 86 di Scandicci, ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Annunziata

- un uomo di 69 anni di Scandicci, ricoverato in discrete condizioni al Santa Maria Annunziata

- una donna di 65 anni di Figline Valdarno

- un uomo di 58 anni di Firenze, ricoverato in buone condizioni a Careggi

- un uomo di 40 anni di Firenze, ricoverato in buone condizioni al Santo Stefano di Prato

Ci sono anche 2 casi nel territorio empolese: un uomo di 47 anni di Cerreto Guidi, un uomo di 71 anni di Fucecchio, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione.

Martedì 10 marzo erano stati registrati 7 nuovi casi: un uomo di 67 anni di Firenze ricoverato in discrete condizioni a Careggi, un uomo di 66 anni di Firenze, una donna di 55 anni di Firenze, una donna di 89 anni di Firenze, una donna di 91 anni di Firenze, una donna di 63 anni di Firenze, una donna di 35 anni di Firenze tutti in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione

Un caso è stato registrato anche nel territorio empolese si tratta di un uomo di 60 anni di Empoli, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione.

Lunedì 9 Marzo, erano stati registrati 10 nuovi casi: un uomo di 62 anni di Firenze ricoverato al Santa Maria Annunziata in buone condizioni, un uomo di 63 anni di Firenze, in buone condizioni e in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, un uomo di 65 anni di Firenze ricoverato a Careggi, una donna di 71 anni di Firenze ricoverata in buone condizioni a Careggi, un uomo di 70 anni di Scandicci, ricoverato in buone condizioni a Careggi, una donna di 55 anni di Firenze ricoverato al Santa Maria Annunziata in buone condizioni, un uomo di 62 anni di Figline Valdarno ricoverato al Santa Maria Annunziata in discrete condizioni, una donna di 64 anni di Scandicci, ricoverata a Careggi, una donna di 73 anni di Firenze ricoverata in discrete condizioni a Careggi, un uomo di 77 anni di Firenze ricoverato in discrete condizioni a Careggi

Dall'ultimo monitoraggio regionale comunicato martedì pomeriggio, oggi, mercoledì 11 marzo, sono in tutto 56 i nuovi tamponi risultati positivi al test per il Coronavirus eseguiti nei tre laboratori di virologia e microbiologia delle tre aziende ospedaliero universitarie della Toscana: 35 nel laboratorio di Careggi, 14 nel laboratorio di Pisa, 7 nel laboratorio di Siena.

Ad oggi sono complessivamente 320 i tamponi risultati positivi al test del Coronavirus Covid-19. Questa la suddivisione per provincia di segnalazione: 71 Firenze, 32 Pistoia, 21 Prato (totale Asl centro: 124), 43 Lucca, 40 Massa Carrara, 34 Pisa, 16 Livorno (totale Asl nord ovest: 133), 12 Grosseto, 37 Siena, 14 Arezzo (totale sud est: 63). Dal 1° febbraio ad oggi, sono in tutto 2.521 i tamponi eseguiti nei tre laboratori.

Ad oggi sono 2 i casi di guarigione virale (negativizzati), 3 i casi clinicamente guariti e due deceduti. Sono quindi 314 quelli attualmente positivi.

Dal monitoraggio giornaliero sono 5.837 le persone in isolamento domiciliare, di cui 3.070 prese in carico attraverso i numeri dedicati, attivati da ciascuna Asl. Sono 2.029 persone nella Asl centro (Firenze - Empoli - Prato - Pistoia), 545 persone nella Asl nord ovest (Lucca - Massa Carrara - Pisa - Livorno) e 496 nella sud est (Arezzo - Siena – Grosseto).