​Coronavirus, sono 20 i casi positivi a Firenze

L'Asl Centro ha registrato nel territorio fiorentino nove casi positivi, sono sei uomini e tre donne. Un uomo di 85 anni è in condizioni critiche

FIRENZE — Le persone risultate positive al tampone per il contagio da Coronavirus a Firenze nelle ultime 24 ore sono state 9, questo il dato reso noto dall'Ausl Toscana Centro che porta il totale delle persone contagiate nel capoluogo a 20. Un uomo di 85 anni è ricoverato a Careggi in condizioni che sono definite critiche.

Nel dettaglio oggi, domenica 8 marzo, agli 11 casi già registrati si aggiungono:

- una donna di 50 anni di Greve in Chianti con sintomi lievi, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione

- un uomo di 54 anni di Bagno a Ripoli, con sintomi lievi, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione

- una donna di 58 anni di Bagno a Ripoli ricoverato al Santa Maria Annunziata in buone condizioni

- una donna di 59 anni di Bagno a Ripoli, ricoverato al Santa Maria Annunziata in discrete condizioni

- un uomo di 59 anni Bagno a Ripoli ricoverato a Careggi in buone condizioni

- un uomo di 63 anni di Firenze ricoverato a Careggi in discrete condizioni,

- un uomo di 63 anni di Firenze, ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Annunziata

- un uomo di 85 anni di Firenze ricoverato a Careggi in condizioni discrete

- un uomo di 85 anni di Firenze ricoverato a Careggi in condizioni critiche

Nel territorio empolese un uomo di 76 anni di Cerreto Guidi, in buone condizioni è in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione.

Nella giornata di sabato erano stati 4 i nuovi episodi di contagio:

- un uomo di 37 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione

- una donna di 36 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione

- una donna di 32 anni di Firenze ricoverata a Careggi,

- un uomo di 47 anni di Firenze, ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Annunziata.

Venerdì erano stati registrati due i nuovi casi:

- una donna di 61 anni residente a Cremona, ma domiciliata a Firenze, in buone condizioni e ricoverata nel reparto di malattie infettive a Careggi

- un uomo di 73 anni di Firenze, in condizioni stabili, ricoverato a malattie infettive a Careggi.

Nella provincia di Firenze ci sono in totale 37 persone risultate positive al coronavirus.

I casi di Covid-19 registrati in tutta la regione dall'inizio dell’emergenza salgono a 166, sono 164, tolti un morto e un guarito in via definitiva dopo essere stato sottoposto al doppio tampone.

L’Azienda raccomanda di seguire le indicazioni nazionali e regionali finalizzate a prevenire la diffusione del virus Covid 19, ovvero quei comportamenti da adottare a tutela della propria salute e delle persone più fragili (ad esempio bambini e anziani), tra cui lavare spesso le mani con acqua e sapone o gel alcolico, mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro, evitare di frequentare se possibile luoghi affollati e restare a casa nel caso in cui si abbia anche solo qualche linea di febbre.