Coronavirus, i positivi a Firenze salgono a undici

L'Asl centro ha spiegato che oggi ci sono quattro casi in più: due uomini e due donne. Età compresa tra 30 e 50 anni. Due sono ricoverati in ospedale

FIRENZE — Sono quattro le nuove persone positive al Coronavirus a Firenze. Il dato è stato reso noto dall'Ausl Toscana centro. Il totale nella città fiorentina sale così a 11.

Nel dettaglio oggi, sabato, sono quattro i nuovi positivi fiorentini:

- un uomo di 37 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione,

- una donna di 36 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione,

- una donna di 32 anni di Firenze ricoverata a Careggi,

- un uomo di 47 anni di Firenze, ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Annunziata.

Venerdì sono stati due i contagiati a Firenze: una donna di 61 anni residente a Cremona, ma domiciliata a Firenze, in buone condizioni , ricoverata in malattie infettive a Careggi. Oltre a lei anche un uomo di 73 anni di Firenze, in condizioni stabili, ricoverato in malattie infettive a Careggi.

Giovedì erano stati cinque i contagiati: due persone di 71 anni di Firenze ricoverate per polmonite, una persona di 60 anni di Firenze, con sintomi lievi, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva. Una persona di 52 anni di Firenze ricoverata per polmonite. Un'altra persona di 70 anni di Firenze ricoverata per polmonite. Infine una persona di 77 anni di Firenze, in buone condizioni di salute, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione.

Nella provincia di Firenze ci sono in totale 27 persone risultate positive al coronavirus.

In Toscana i casi positivi al momento sono 113 di cui 3 guariti.