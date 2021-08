Gkn, il ministro Orlando in fabbrica

Alla vigilia del tavolo di crisi, il ministro si è recato allo stabilimento dove oggi i lavoratori hanno ricevuto l'abbraccio dei circoli Arci

CAMPI BISENZIO — Il ministro del lavoro Andrea Orlando si è recato stasera presso lo stabilimento Gkn di Campi Bisenzio per incontrare i lavoratori, in presidio permanente in fabbrica. Con lui, il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi e l'assessore all'istruzione e al lavoro della Regione Toscana, Alessandra Nardini.

I lavoratori, tutti e 422, sono oggetto di procedura di licenziamento collettivo. La multinazionale inglese gliel'ha comunicato il 9 Luglio scorso con una email in cui si annunciava la chiusura del polo produttivo campigiano. Per domani pomeriggio il viceministro allo sviluppo economico Alessandra Todde ha convocato il tavolo di crisi in prefettura a Firenze.

La serata del ministro Orlando aveva già al centro la vicenda Gkn: alle 21,30 infatti era in programma un incontro pubblico proprio anche con il sindaco Fossi per parlare della vertenza alla Festa dell'Unità di Capraia e Limite, nell'Empolese. Prima, però, Orlando ha scelto di recarsi in azienda.

L'iniziativa cade proprio nel giorno in cui tre ex presidenti della Regione Toscana hanno presentato il loro appello al governo, e in particolare al premier Mario Draghi, per un intervento deciso e autorevole nella vertenza. Intanto oggi attorno ai lavoratori si sono stretti in un abbraccio anche conviviale i circoli Arci.