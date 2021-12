Incidente in A1, una bimba e 2 ragazze in ospedale

L'allarme è partito poco prima delle 16 dal tratto di autostrada tra Calenzano e la variante in direzione Roma. Traffico rallentato e auto in coda

CALENZANO — Due ragazze e una bimba ferite e trasportate in ospedale e traffico rallentato con auto in coda: è quanto accaduto in autostrada A1 nel pomeriggio di oggi nel tratto fra Calenzano-Sesto Fiorentino e la variante in direzione Roma al chilometro 272+200.

Il personale sanitario di 118 ha soccorso in codice giallo due ragazze di 18 e 16 anni trasportate poi all'ospedale di Careggi a Firenze, mentre la bambina, 12 anni, è stata trasferita all'ospedale pediatrico Meyer in codice verde.

Importanti le ripercussioni sulla circolazione, con code di un chilometro registrate nell'imminenza del sinistro, avvenuto alle 15,50. Sul posto oltre a personale e mezzi di soccorso sanitario anche personale autostradale dalla centrale operativa del IV tronco.