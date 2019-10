Arma a Firenze, in mostra i reparti speciali

La Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze e il Comando Generale dei Carabinieri portano nel capoluogo le ultime novità nelle attività investigative

FIRENZE — La Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze ospita l'Arma dei Carabinieri che presenta le attività dei reparti speciali: durante tre weekend, i rappresentanti di diversi Comandi dell’Arma mostreranno ai visitatori della Fondazione l’applicazione pratica delle più recenti conquiste della Scienza e della Tecnologia. Artificieri e Carabinieri Cinofili, Carabinieri Forestali e Raggruppamento Carabinieri per le Investigazioni Scientifiche, Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale e investigatori del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute: questi i Reparti Speciali che, a partire dal 12-13 ottobre, saranno protagonisti di un percorso formativo, che ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza delle diverse attività dell’Arma e l’educazione alla legalità.

La Fondazione Scienza e Tecnica, che tutela e valorizza la tradizione tecnico-scientifica, e l’Arma dei Carabinieri, che ha competenze di eccellenza in questi settori, hanno deciso di condividere questa esperienza, dedicata ai bambini, ai ragazzi ed alle loro famiglie. Negli stand, allestiti a cura dell’Arma Territoriale, verranno esposti materiali informativi, insieme ai più raffinati dispositivi di indagine, utilizzati quotidianamente dai Reparti Speciali.