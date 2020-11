Il ritratto di Pietro Leopoldo si anima su Tik Tok

Per la Festa della Toscana un video della Galleria degli Uffizi fa parlare quadro del granduca doppiato dal direttore degli Uffizi Eike Schmidt

FIRENZE — Per la Festa della Toscana il granduca Pietro Leopoldo rivive e parla attraverso l’animazione del proprio ritratto ospitato agli Uffizi ed ha spiegato sui canali Tik Tok e Facebook della Galleria degli Uffizi le motivazioni che l’hanno portato, più di 200 anni fa, ad abolire la pena capitale. A dare la voce a Pietro Leopoldo nel video degli Uffizi è stato proprio il direttore della famosa galleria Eike Schmidt.

Così anche le Gallerie degli Uffizi hanno partecipato quest’oggi alla Festa della Toscana per celebrare l’anniversario della firma del Codice Leopoldino che grazie a Pietro Leopoldo nel 1786 fece della Toscana il primo Stato al mondo ad abolire la pena di morte e la tortura.

“Vorrei ringraziare di cuore il direttore Schmidt per aver accolto la mia richiesta e fare a noi e alla Toscana questo nuovo, bel regalo - spiega il Presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo - Sono sicuro che una simile iniziativa ci permetterà, attraverso la popolarità mondiale degli Uffizi, di far arrivare a tante persone nel mondo e in particolare ai più giovani quanto sia profondo il terreno di civiltà e di rispetto dei diritti umani su cui affondano le radici della Toscana”.

Pietro Leopoldo fu il granduca che per primo nel 1769 aprì la Galleria a tutti, la rese più accessibile e la raddoppiò attraverso la creazione di nuovi spazi e l'acquisto di migliaia di opere d'arte e di intere collezioni.