Dieci migranti della Diciotti in Toscana

Arriveranno da Rocca di Papa e saranno accolti dalle diocesi di Firenze e di Arezzo che hanno offerto la loro disponibilità

FIRENZE — Ieri la Cei l'aveva anticipato e in serata è arrivata la conferma. Saranno dieci i migranti sbarcati dalla nave Diciotti, rimata per cinque giorni in porto a Catania prima che la situazione si sbloccasse, che la Toscana accoglierà.

Secondo quanto si apprende sei di loro arriveranno a Firenze, o comunque nel fiorentino e quattro ad Arezzo, accolti dalla diocesi delle due città Toscane.

Quello dei migranti della nave Diciotti della Guardia costiera rimasti per cinque giorni bloccati sul molo al porto di Catania è diventato uno dei casi politici dell’estate. Dopo lo sblocco della situazione e lo sbarco dei migranti alcune diocesi italiane si sono offerte di ospitarli.