I signori della cocaina con base ad Amsterdam

Stroncata una delle principali organizzazioni che riforniva il mercato dello spaccio in Toscana. Quindici chili di cocaina sequestrati

FIRENZE — I carabinieri di Firenze hanno chiuso i rubinetti di una delle principali organizzazioni che riforniva di grosse quantità di droga proveniente dall'Olanda le piazze dello spaccio in Toscana, nell'area fiorentina in particolare. 10 i destinatari della custodia cautelare in carcere, nove gli arrestati e 15 i chili di cocaina sequestrati nell'operazione Balanta che da due piccoli spacciatori pizzicati in Mugello a febbraio 2016 è risalita ai due trafficanti albanesi di 31 e 32 anni che insieme ad altri connazionali gestivano il traffico di droga sulla rotta tra Rotterdam e l'Italia, passando per un fornitore kosovaro chiamato 'supermarket della droga'. E non c'era solo la cocaina, ma anche l'eroina e le droghe sintetiche.

Associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di cocaina con l'aggravante del reato transnazionale per i gestori dell'organizzazione i reati contestati. Il colpo più grosso è stato inferto a maggio 2017 a Campi Bisenzio grazie all'impiego di uno scanner termico: in quel caso sono stati sequestrati oltre otto chili di cocaina purissima nascosti nel vano di una macchina.

Il gruppo smantellato oltre a controllare le piazze dello spaccio dell'hinterland fiorentino faceva anche consegne a livello nazionale.