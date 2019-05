Temporali e vento, nuova allerta meteo

Condizioni instabili su tutta la Città Metropolitana con peggioramento in serata. Previste anche locali grandinate e pioggia

FIRENZE — Maltempo ed un forte calo delle temperature sono previsti nelle prossime ore. Il Centro Funzionale Regionale ha emesso, per la zona di allerta comprendente il Comune di Firenze, un Bollettino di Valutazione delle Criticità che prevede codice giallo per piogge, temporali e vento fino alla mezzanotte di domenica 5 maggio.



Pioggia, temporali forti, neve e vento sono previsti per domani, domenica 5 maggio, in tutta la Toscana con neve sull'appennino fino a quota 6-700 metri. Sull'alto Mugello possibili nevicate anche a quote inferiori.

Piogge e temporali nel corso della mattina di domenica 5 maggio si estenderanno a gran parte della regione, con precipitazioni più probabili e frequenti sulle zone centro settentrionali appenniniche.