Ancora vento, scatta di nuovo l'allerta

Codice giallo per le forti raffiche attese da lunedì sera sull'area metropolitana di Firenze, in Chianti e in Val di Pesa

FIRENZE — Il vento non molla la presa e domani sera è atteso un rinforzo in particolare tra le 21 e mezzanotte quando sarà in vigore l'allerta in codice giallo. A stabilirlo è il nuovo bollettino di valutazione del CFR, il centro funzionale regionale.

Nello specifico, l'allerta è valida non solo per il territorio di Firenze ma anche per i comuni di Fiesole, Bagno a Ripoli, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Nelle ultime ore, tra l'altro, le forti raffiche di vento hanno causato gravi disagi nelle operazioni di spegnimento dei numerosi roghi divampati in Toscana, alimentando le fiamme che hanno attaccato i boschi a Fucecchio e nella zona di Pescia.