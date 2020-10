Temporali forti in arrivo su Firenze e dintorni

Deciso peggioramento delle condizioni meteo atteso sull'area metropolitana. Codice giallo e attenzione alta per fiumi e torrenti

FIRENZE — Il tempo peggiora ancora sulla Toscana e anche l'area fiorentina attende l'arrivo di una nuova nottata di temporali forti.

La Protezione civile della Città Metropolitana ha diramato, per questo, un'allerta meteo in codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore sulle aree Arno-Firenze, Valdarno Inferiore (Empolese), Valdelsa-Valdera, Bisenzio-Ombrone Pistoiese.

L'allerta scatta alle 18 e durerà fino alle 13 di domani. Primi peggioramenti del tempo in serata.