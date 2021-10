La società della salute conferma Sanquerin

Fiducia rinnovata all'assessore sestese come guida della Sds che comprende Calenzano, Campi, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto, Signa e Vaglia

SESTO FIORENTINO — La società della salute della zona fiorentina nord ovest conferma Camilla Sanquerin alla presidenza. Trentanove anni, laureata in studi europei presso la facoltà di scienze politiche di Firenze, Sanquerin è presidente della Sds che comprende i comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia dal 2019 dove ha precedentemente ricoperto anche l’incarico di vicepresidente.

E proprio a Sesto Fiorentino è stata confermata nella nuova squadra del rieletto sindaco Lorenzo Falchi come assessore alle politiche sociali, volontariato, integrazione e solidarietà, incarico che ricopre dal 2016. A Sesto è stata anche consigliera comunale dal 2004 al 2014.

La riconferma da parte dell’assemblea dei soci della Sds è arrivata nella seduta di ieri mattina: “Esprimo soddisfazione e ringrazio l’assemblea dei soci per questa riconferma che mi vedrà impegnata nei prossimi anni a investire per dare uno slancio ancora più forte alla Sds - dichiara Sanquerin -. La pandemia ci ha dimostrato quanto sia stata importante l’integrazione fra politiche sanitarie e sociali e l’impegno sarà continuare a investire in una zona come la nord ovest che esprime un livello avanzato di risposta ai bisogni di salute e di benessere dei suoi cittadini".

Come presidente, Sanquerin fa parte della giunta esecutiva della SdS fiorentina nord ovest che, nell’ambito degli indirizzi programmatici e delle direttive dell’assemblea dei soci, adotta gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa della Sds. Con Sanquerin ne fanno parte il vicepresidente Andrea Franceschi e il direttore servizi sociali della Asl Toscana centro Rossella Boldrini.