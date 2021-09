Il camper dei vaccini alla festa dello sport

Dopo la prima tappa ai giardini Niccolò Galli oggi il mezzo attrezzato si sposta in Viale Tanini. I prossimi appuntamenti

FIRENZE — Il camper attrezzato per la somministrazione dei vaccini contro il Covid-19 ieri ha fatto la sua prima tappa alla festa dello sport.

Comune, Asl Centro e Sds hanno organizzato il mezzo che ieri ha sostato ai giardini Niccolò Galli e che, come annuncia una nota di palazzo Vecchio, si prepara ad altri 4 appuntamenti nei quartieri. Un modo per "Unire salute, divertimento, sport, socialità. - commenta l’assessore allo Sport Cosimo Guccione – Un’opportunità in più per accelerare la campagna vaccinale, in particolare tra i giovani, e quindi per favorire la ripartenza in ogni settore, ancor più in quello dello sport che è fondamentale”.

Oggi, dalle 16 alle 19, il camper sarà ai giardini Viale Tanini, nel quartiere (ingresso impianti sportivi), il 18 Settembre, stessa fascia oraria, sarà all’impianto di atletica leggera Betti (quartiere 4, via del Filarete), il 25 Settembre all’interno dell'impianto sportivo comunale Palamattioli, in via Benedetto Dei (quartiere 5), il 2 Ottobre al parco delle Cascine presso le Pavoniere (quartiere 1).Il camper è adibito per la somministrazione della prima dose di vaccino. Al servizio si accede senza prenotazione.

"L'obiettivo - spiega l'assessore a Welfare e presidente Società della Salute Funaro- è intercettare quella fascia di popolazione non ancora vaccinata perché si possa aumentare il numero delle somministrazioni e mettere così al sicuro la salute di tutti. La scienza ci ha dato un potente metodo per combattere il Covid-19, adesso sta a noi e al nostro senso di responsabilità sfruttarlo per difendere la nostra libertà e tornare a fare una vita normale”.