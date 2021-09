Tutte le tappe fiorentine del camper dei vaccini

Afghanistan, due giornalisti picchiati dai talebani per aver documentato una protesta a Kabul

Fine settimana all'insegna dei vaccini anti-Covid: due i camper che si sposteranno tra le Feste dello Sport dei quartieri. Tutti si possono vaccinare

FIRENZE — Weekend a Firenze per il camper dei vaccini. Due presidi mobili, il camper di GiovaniSì della Regione Toscana e il camper predisposto da Comune di Firenze, Azienda Usl Toscana centro e Società della Salute che si sposterà tra le Feste dello Sport nei cinque quartieri fiorentini, saranno domani, il primo in piazza Duomo (ore 15-20), il secondo nel Quartiere 2 (ore 16-19) presso i giardini Campo di Marte Niccolò Galli, ingresso lato Curva Fiesole. I due camper attrezzati sono aperti a tutte le fasce di età, dai 12 anni in su con l’obiettivo di favorire la vaccinazione con prima dose.

La spinta alla vaccinazione non si ferma nel fine settimana e sabato 11 porta il camper del Comune di Firenze, Azienda Usl Toscana centro e Società della Salute al Quartiere 3 presso i giardini viale Tanini (ingresso impianti sportivi).

Il camper continuerà il suo viaggio alle Feste dello Sport al Quartiere 4 il 18 settembre all’interno dell’impianto pista di Atletica Betti (via del Filarete); al Quartiere 5 il 25 settembre all’interno dell'impianto sportivo comunale Palamattioli, in via Benedetto Dei e, infine, al Quartiere 1 il 2 ottobre al parco delle Cascine presso le Pavoniere. Al mezzo si potrà accedere senza prenotazione e sarà somministrata la prima dose Pfizer o Moderna.