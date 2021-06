Sul monte serbatoio antincendio della MetroCittà

Con una capacità di 75.000 litri per il rifornimento degli elicotteri, l'impianto è posizionato in quota per favorire l'accesso dei velivoli

SESTO FIORENTINO — Con una capacità di 75.000 litri e posizionamento indicato a favorire l'accesso degli elicotteri in approvvigionamento, sul Monte Morello da oggi è attivo il nuovo serbatoio antincendio della MetroCittà. L'inaugurazione è al piazzale della Fonte dei Seppi, sulla strada provinciale 130, e l'impianto è stato realizato a cura della Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con il Comune di Sesto Fiorentino e la Regione Toscana.

Il serbatoio si trova su un terreno in comodato dal marchese Ginori, nel comune di Sesto Fiorentino a un’altitudine di circa 600 metri e in prossimità della viabilità provinciale per favorire anche il raggiungimento del personale operante da terra.

Si tratta di un serbatoio in lamiera di acciaio da 75.000 litri, un’altezza di 2,3 metri e un diametro di 6,3 metri. La posizione in quota favorisce il lavoro degli elicotteri del sistema regionale antincendi boschivi per l'approvvigionamento idrico.

L'opera è censita a livello regionale e inserita su cartografia specifica Aib. È mantenuta e controllata sia nella parte strutturale sia per l’area di pertinenza dalle maestranze forestali di Città Metropolitana. Il comprensorio del Monte Morello, ricadente nei comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano e Vaglia, comuni classificati ad alto rischio di incendio boschivi, è anche individuato come sito di interesse comunitario per le sue peculiarità di flora e fauna.

E oggi per l'inaugurazione l'impianto ha ricevuto ogni onore, con gli interventi - tra gli altri - di Massimo Fratini, consigliere delegato alla Protezione Civile Città Metropolitana Firenze; Letizia Perini, consigliere delegato all’ambiente Città Metropolitana Firenze; Stefania Saccardi, assessore alla forestazione e agroalimentare Regione Toscana; Monia Monni, assessore all’ambiente, difesa del suolo e Protezione Civile Regione Toscana; Luigi Bartolozzi, comandante Gruppo Carabinieri Forestale Firenze; una rappresentanza del comando provinciale Vigili del Fuoco Firenze; Diana Kapo, assessore alla protezione civile Comune di Sesto Fiorentino; Marcello Ramalli, vice presidente Coordinamento Volontariato Toscana Aib.