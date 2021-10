Si vota per il nuovo sindaco di Sesto Fiorentino

Seggi aperti dalle 7 fino alle 15 di lunedì per le elezioni comunali in cui i cittadini sono chiamati a scegliere il primo cittadino fra 7 sfidanti

SESTO FIORENTINO — Seggi aperti oggi e domani per le elezioni amministrative che proclameranno il sindaco di Sesto Fiorentino per i prossimi 5 anni.

Sono 7 gli sfidanti che ambiscono alla carica di primo cittadino. Oltre al sindaco, gli elettori sono chiamati a scegliere anche i componenti del consiglio comunale.

La sfida è aperta dopo una campagna elettorale bollente ed il risultato è molto atteso.

Il sindaco uscente Lorenzo Falchi si presenta per il secondo mandato sostenuto da Sinistra Italiana, Per Sesto, Pd, Volt e Ecolò. Al primo mandato aveva sconfitto il candidato del Pd che stavolta figura tra i sostenitori.

Daniele Brunori è il candidato appoggiato dal centrodestra unito con Popolari Toscani per Sesto, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia.

Giovanni Policastro è il candidato del Movimento 5 Stelle.

Luca Bandini è il candidato del Movimento 3V,.

Daniele Lorini è il candidato di Sesto Popolare.

Gabriele Toccafondi è il candidato scelto da Italia Viva.

Girolamo Andrea Coffari di Gilferrato è il candidato scelto da Prima Sesto Italexit con Paragone.

Si può votare oggi, domenica 3 Ottobre, dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 4 Ottobre, dalle 7 alle 15. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle urne.

Per votare occorre presentarsi al seggio con un documento di identità e la tessera elettorale, non è obbligatorio il green pass.

Sesto Fiorentino è tra i sette comuni toscani con popolazione superiore a 15.000 abitanti per cui è previsto il turno di ballottaggio nel caso in cui non sia raggiunto da nessun candidato il 50 per cento, più uno, dei voti. L'eventuale sfida tra i due candidati che avranno ottenuto la percentuale maggiore di preferenze si terrà il 17 e 18 Ottobre.

Per questa tornata elettorale in provincia di Firenze i comuni al voto sono 2: Reggello e Sesto Fiorentino. In tutta la Toscana, invece, sono 31 i nuovi sindaci da eleggere.