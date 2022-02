Vaccini Covid, si riorganizza la mappa degli hub

La guerra in Ucraina e le conseguenze imprevedibili anche per Putin

Chi apre, chi chiude, chi cambia gli orari: così nell'area fiorentina la campagna vaccinale cambia passo seguendo l'andamento della pandemia

SCANDICCI — Si riorganizza in area fiorentina la mappa degli hub per i vaccini anti Covid. Dopo la rimodulazione degli orari nel grande centro vaccinale del Mandela Forum a Firenze, anche nella cintura fiorentina le attività cambiano passo seguendo l'andamento della pandemia col calo delle prenotazioni che si registra in questo periodo.

Così domani, 26 Febbraio, sarà l'ultimo giorno di somministrazioni all'hub di Scandicci. Da quando ha aperto ad oggi presso l’Auditorium Rogers, nel centro sono state somministrate in tutto 106.956 dosi di cui 6.194 in questo mese di Febbraio. Le vaccinazioni presso l’Hub sono state possibili in questi mesi grazie ai tanti volontari delle associazioni locali, dall’Humanitas di Scandicci alle Misericordie di Lastra, Malmantile e Scandicci.

Nella zona fiorentina nord ovest restano in attività a Sesto Fiorentino l’Hub presso il parcheggio scoperto del Centro Commerciale Centro Sesto con apertura solo il sabato pomeriggio dalle 14 alle 18 e un’offerta di 180 vaccinazioni pediatriche.

A Campi Bisenzio continua l’attività l’Hub I Gigli con apertura dal lunedì al venerdì con orario 9,30-13 e 15-21 e un’offerta di 600 vaccinazioni giornaliere per adulti. Le vaccinazioni pediatriche invece vengono effettuate solo il pomeriggio in orario 16 -20 con copertura di 50 dosi giornaliere. Per entrambe, adulti e pediatriche, le vaccinazioni in orario di apertura si effettuano anche con accesso open.