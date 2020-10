"Reporter aggredito durante un servizio sul Covid"

L'Associazione Stampa Toscana ha denunciato l'aggressione subita da un fotoreporter impegnato a raccontare le misure anti Covid in un mercato rionale

SCANDICCI — "Gravissima l'aggressione subita da un fotoreporter de La Nazione, che stava facendo un servizio al mercato di Scandicci su assembramenti e rispetto delle norme anti-covid" è quanto denunciato dal presidente dell'Associazione Stampa Toscana, Sandro Bennucci.

Il reporter "E' stato preso a pugni - ha spiegato Bennucci - a quanto pare da un venditore ambulante, ed è stato portato in ospedale, dove gli è stato diagnosticato trauma cranico guaribile in 7 giorni. Sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando sull'episodio. Che è gravissimo e ripropone il rischio al quale sono sottoposti i giornalisti in prima linea".

L'Associazione Stampa Toscana ha rivolto un appello al prefetto, Laura Lega, e alle forze dell'ordine "Il lavoro dei giornalisti venga tutelato nel modo dovuto". Il sindacato si è poi rivolto a politici e amministratori, "Vengano evitati certi riferimenti al mondo dell'informazione, che in momenti delicati come questo possono essere fraintesi, esponendo chi deve lavorare in mezzo alla gente per raccontare, a reazioni vigliacche, scomposte, inaccettabili".