Nuove strade, parcheggi e marciapiedi alla Badia

Il Comune di Scandicci ha approvato il progetto definitivo per una nuova strada dietro la ex scuola, parcheggi, pista ciclabile, marciapiedi

SCANDICCI — Nuova strada dietro il Centro civico Ofelia Mangini, ovvero la ex scuola elementare di Badia a Settimo, a collegare piazza Vittorio Veneto con via della Nave, oltre a un nuovo parcheggio pubblico, un nuovo marciapiede, un nuovo tratto di pista ciclabile e la predisposizione per l’allestimento di un’area a verde.

Sono i principali contenuti del progetto definitivo relativo alla “Riorganizzazione funzionale di piazza Vittorio Veneto e delle aree limitrofe alla ex scuola elementare” approvato dalla Giunta comunale con un importo complessivo di 355 mila euro.

“Grazie a questo progetto andremo presto a completare la riqualificazione della piazza storica di Badia a Settimo, ovvero piazza Vittorio Veneto, inaugurata nella sua prima parte cinque anni fa - ha detto il vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche Andrea Giorgi - in questo periodo c’è stato un continuo e proficuo confronto con i cittadini della zona che ha portato alla progettazione delle opere approvate adesso dalla Giunta. L’intervento fissato dal progetto, oltre a completare l’assetto della piazza, è particolarmente importante anche perché la strada, la pista ciclabile e i marciapiedi che andremo a realizzare creeranno un nuovo collegamento tra il nucleo storico e via della Nave, il cui utilizzo aumenterà considerevolmente tra poche settimane quando sarà inaugurata la passerella sull’Arno che unirà Badia a San Donnino, alla sua stazione e ai percorsi per ciclisti e pedoni verso le Cascine o verso i Renai. Tutte queste opere, assieme alla Ciclopiana e alla Ciclopista, daranno vita ad un assetto della zona profondamente riqualificato e migliorato sia dal punto di vista della qualità della vita dei cittadini che della sostenibilità ambientale”.

Il Centro civico Ofelia Mangini ospita le sedi del Museo di Paleontologia e Scienze della Terra del Gamps e della Proloco della Piana di Settimo.