Gkn, trattativa cruciale nel giorno della legge

Giornata romana per i lavoratori dell'azienda di Campi Bisenzio in presidio durante il tavolo nazionale. E alla Camera c'è la pdl antidelocalizzazioni

ROMA — Sono ore cruciali per la vertenza Gkn oggetto questo pomeriggio di un tavolo nazionale a Roma, al ministero per lo sviluppo economico, che ha visto riuniti con la viceministra Alessandra Todde rappresentanti del ministero del Lavoro, della prefettura di Firenze, della città metropolitana di Firenze, della Regione Toscana, del sindaco di Campi Bisenzio e i sindacati. L'azienda è intervenuta in collegamento.

In contemporanea allo svolgimento del vertice sulla vertenza, una delegazione dei lavoratori dello stabilimento campigiano ha dato vita a un presidio sotto alla sede del Mise, come già era stato fatto al mattino al Pantheon, in piazza della Rotonda.

Alle 12, poi, nella sala stampa della camera dei deputati in via della Missione è stata presentata la proposta di legge antidelocalizzazioni richiesta proprio dai lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio e sottoscitta, a Montecitorio, da 26 deputati che anche stamani hanno ribadito la richiesta di strumenti chiari per contrastare il fenomeno della delocalizzazione delle imprese.