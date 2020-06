Zona rossa Alzano e Nembro, l'arrivo della pm di Bergamo a Palazzo Chigi per sentire il premier Conte Zona rossa Alzano e Nembro, l'arrivo della pm di Bergamo a Palazzo Chigi per sentire il premier Conte

Cronaca venerdì 12 giugno 2020 ore 13:42

Ricercato a Lecce passeggia di notte per Firenze

I militari hanno fermato un uomo che passeggiava in centro e dalle verifiche è emerso che si trattava di un ricercato per furti commessi in Puglia