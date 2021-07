Primo viaggio Firenze - Ravenna sul treno di Dante

Primo viaggio per il treno storico con finalità turistiche, con vetture centoporte e vagone postale attrezzato per il trasporto delle biciclette

FIRENZE — Parte sabato 3 Luglio per il suo viaggio inaugurale il ‘Treno di Dante’, che condurrà i viaggiatori alla scoperta delle terre del Sommo Poeta da Firenze a Ravenna. Un treno storico con finalità turistiche, composto da vetture ‘centoporte’ e da un vagone postale attrezzato per il trasporto delle biciclette, oltre a un locomotore anch’esso storico D445.

Il progetto “Treno di Dante” nasce dalla collaborazione tra Regione Emilia-Romagna, Regione Toscana, Fondazione FS e FER-Ferrovie Emilia-Romagna.

“Ai viaggiatori che sceglieranno il Treno di Dante per andare alla scoperta dei luoghi del Sommo Poeta nell’anno delle celebrazioni a lui dedicate - ha spiegato l’assessore al Turismo Cecilia Del Re - sarà offerto l’ingresso gratuito alle mura e torri di Firenze e l’ingresso agevolato al complesso di Santa Croce e al museo Casa di Dante. Un modo per rafforzare ulteriormente un progetto che mette insieme turismo lento e cultura, per un approccio sostenibile nel rispetto delle città e dei territori, all’insegna di Dante e dei suoi luoghi”.

Il treno collega Firenze con Ravenna, effettuando fermate a Borgo San Lorenzo e Marradi in territorio toscano e a Brisighella e Faenza in territorio romagnolo.

Il biglietto permette al viaggiatore di usufruire di una serie di agevolazioni in tutte le destinazioni. Su ogni vettura è presente una assistente di viaggio per narrare la storia del percorso, raccontare la vita di Dante e i luoghi da visitare nelle varie tratte.

Il Treno di Dante parte sabato 3 Luglio dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella alle 8 e 50 al binario 15, con arrivo a Ravenna alle ore 12 e 20; ritorno da Ravenna con partenza alle 17.55 dal binario 3 Nord e arrivo a Firenze Santa Maria Novella alle 21.