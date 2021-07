​Nuovo polo ostetrico ginecologico all'Annunziata

Al polo ostetrico ginecologico si alterneranno medici ginecologi ospedalieri e del territorio. Accanto un ambulatorio per le vaccinazioni pediatriche

FIRENZE — Un polo ostetrico ginecologico all’interno della palazzina dell’ospedale Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri oltre all’ambulatorio consultoriale già presente, il progetto è stato avviato in questi giorni con il trasferimento dei servizi ostetrico ginecologici dall’ospedale nei locali già occupati dalla Medicina dello Sport, spostato a Camerata.

Il centro entrerà a pieno regime da Settembre, con la possibilità di dare risposte alla salute delle donne anche grazie a una assistenza specialistica più alta. “Per il momento - ha detto Alberto Mattei, direttore della struttura aziendale di chirurgia ginecologica dell’Ausl Toscana centro - stiamo proseguendo solo con le visite che si effettuavano in ospedale, quelle oncologiche o pre e post chirurgiche. A settembre grazie anche all’arrivo di tre nuovi medici contiamo di far partire due nuovi servizi specialistici e di portare a regime l’attività giornaliera”.

Le due nuove attività previste a settembre sono il servizio di menopausa oncologico e di fast track ginecologico-ostetrico per chi accede in maniera impropria al DEA dell’ospedale. “Il primo rivolto alle donne che per ragioni oncologiche vanno in menopausa - ha detto Mattei - si configura come un servizio all’interno di un ospedale che è particolarmente orientato alla ginecologia oncologica. Il secondo cercherà di risolvere problematiche ginecologiche urgenti su invio dallo stesso ospedale o dal medico di famiglia”.

“Si va a realizzare - ha aggiunto Arianna Maggiali, direttore di ostetricia professionale della Ausl Toscana centro - una bella continuità ospedale territorio su una base di partenza già strutturata come è questa del consultorio”.

Accanto al polo ostetrico ginecologico si trova anche un ambulatorio dedicato alle vaccinazioni pediatriche.

L’ambulatorio di Medicina dello Sport all’interno della Palazzina i cui locali sono stati destinati al progetto del polo ostetrico ginecologico, è stato spostato a Camerata dove storicamente è presente un polo della Medicina dello Sport.

Sul territorio della sud est l’offerta della Medicina dello Sport continuerà ad essere garantita grazie alla convenzione Asl con la struttura privata accreditata Blue Clinic.