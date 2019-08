Mostro di Firenze, il killer visto da Di Bernardo

Sceneggiatore e disegnatore fiorentino, Giuseppe Di Bernardo è tra i massimi conoscitori delle vicende legate all'assassino seriale delle coppiette

FIRENZE — Dopo una lunga attesa da parte degli appassionati del genere noir ed a 50 anni dal primo omicidio attribuito alla stessa arma che avrebbe lasciato poi un segno indelebile nelle campagne fiorentine, è in uscita il libro scritto e sceneggiato da Giuseppe di Bernardo, uno dei massimi conoscitori delle vicende che riguardano il cosiddetto Mostro di Firenze.

Il fumettista fiorentino, autore e disegnatore di serie di grande successo in Italia e all'estero, si è documentato per anni sulle vicende legate ai delitti messi a segno attorno al capoluogo toscano, tra le colline del Chianti e nel Mugello. Non ha mancato di ripercorrere gli atti giudiziari e le piste ipotizzate dagli inquirenti e dalla stampa, assistendo con occhio critico e commentando in varie occasioni pubbliche gli infiniti colpi di scena sino all'epilogo dell'ultimo filone di inchiesta. Raggiunta quella che l'autore ha ritenuto essere una maturità cognitiva dei fatti, ha deciso di produrre una versione personale dell'intera storia. La più verosimile per essere solo frutto di fantasia.

Il volume, illustrato, è disegnato da Vittorio Santi, un quasi esordiente allievo dello stesso Di Bernardo e sarà edito dalle Edizioni Inkiostro per la presentazione ufficiale non occorre aspettare molto, le indicazioni dell'ultima ora segnalano una data ancora imprecisata ma precedente alla prossima edizione di Lucca Comics affinché il libro possa essere disponibile nei giorni della grande kermesse toscana dedicata al mondo del fumetto.