Mercati contadini nel cuore della città

In piazza Indipendenza e al Parterre tornano i prodotti a chilometro zero. Già partiti gli appuntamenti in piazza Tasso, Isolotto e Cascine

FIRENZE — Tornano in piazza Indipendenza e al Parterre i mercati contadini a km zero. Da questa settimana doppio appuntamento con ‘La spesa in campagna’ promosso dalla Confederazione italiana agricoltori (Cia) in piazza della Libertà e con ‘Campagna amica’ di Coldiretti in piazza Indipendenza. Nel complesso, sono cinque le piazze animate dai mercati contadini: dal piazzale del Parterre il venerdì mattina, a piazza Indipendenza (secondo e quarto venerdì mattina), a piazza Tasso il venerdì pomeriggio, al piazzale della biblioteca dell'Isolotto (via Chiusi) il martedì pomeriggio. E il sabato alle Cascine.

Ecco le cinque piazze che ospitano i mercatini. Si parte da `La Spesa in campagna' promosso dalla Confederazione italiana agricoltori (Cia), all'interno del Parterre, ogni venerdì. Poi c'è `Contadini in piazza' organizzato dall'associazione 'Altrarno', in piazza Tasso, sempre il venerdì ma il pomeriggio. Sempre `Contadini in piazza' (`Altrarno') ci sarà anche nel piazzale della BiblioteCanova Isolotto in via Chiusi 4/3, ogni martedì pomeriggio.

Alle Cascine invece il `Mercato Campagna Amica' organizzato dall'associazione Coldiretti Toscana è nel piazzale del Re, tutti i sabati mattina. Infine piazza Indipendenza, il secondo e quarto venerdì del mese.