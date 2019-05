Lavori nel sottopasso Vittorio Veneto

Vari interventi di manutenzione stradale prenderanno il via lunedì 13 maggio in orario diurno e notturno con possibili ripercussioni sulla viabilità

FIRENZE — Sono previsti interventi di manutenzione sulle strade cittadine che prenderanno il via la prossima settimana e potrebbero avere ripercussioni sulla viabilità come l'intervento di manutenzione nel sottopasso Vittorio Veneto che da lunedì 13 maggio in orario notturno (22-6) vedrà istituito un restringimento di carreggiata in ingresso città. Termine dei lavori previsto per il 31 maggio..



In programma anche la messa in opera di un nuovo asfalto in via Palazzo dei Diavoli, via di Scandicci, via Panerai e via Terzani, ma sono in programma anche interventi di manutenzione in orario notturno nel sottopasso di piazzale Vittorio Veneto e lavori notturni alla rete idrica in viale Redi.

Nuove asfaltature. Lavori notturni sono in programma in Via Palazzo dei Diavoli: da lunedì 13 a sabato 18 maggio in orario 21-6 il tratto da piazza Batoni a via Bronzino sarà chiuso (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Sempre in orario notturno anche lavori di asfaltatura a seguito di interventi sui sottoservizi in via di Scandicci. Nel tratto via San Giusto-via delle Bagnese da lunedì 13 saranno istituiti restringimenti di carreggiata che rimarranno in vigore fino al 23 maggio.

Da mercoledì 15 maggio l’asfaltatura interesserà via Terzani con chiusura del tratto via Pertini-via Barucci (deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili) fino al 17 maggio.

Giovedì 16 maggio sarà la volta di via Panerai: il tratto da via delle Torri a via Corcos sarà chiuso fino al 25 maggio (stesse deroghe).