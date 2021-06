Lamorgese a Firenze, presidio contro i Cpr

Un presidio contro i Centri di permanenza per i rimpatri in Toscana è stato organizzato a Palazzo Vecchio durante la visita del ministro dell'Interno

FIRENZE — Un presidio contro i Centri di permanenza per i rimpatri è andato in scena sotto Palazzo Vecchio durante la visita a Firenze da parte del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese.

Ad organizzare sono state associazioni, organizzazioni sindacali, movimenti, forze politiche e cittadinanza antirazzista per esprimere contrarietà a ogni ipotesi di realizzare strutture in cui "sistematicamente si nega la dignità umana e si violano i trattati internazionali, oltre che i principi che hanno dato vita alla nostra Costituzione".

I consiglieri comunali Antonella Bundu e Dmitrij Palagi hanno commentato "Abbiamo depositato una mozione condivisa con altri gruppi consiliari della sinistra presenti nei comuni della Toscana, per chiarire il no a ogni ipotesi di strutture sul nostro territorio".

Ed hanno aggiunto "Abbiamo già fatto capire che la sinistra, nei comuni della Toscana, è pronta a prevenire ogni ipotesi di Centri di permanenza per i rimpatri (CPR): sono indiscrezioni uscite sulla stampa, legate a una volontà che avrebbe espresso la ministra dell'Interno. A Firenze il Sindaco ha più volte espresso di non essere contrario a vedere queste strutture sul nostro territorio, nonostante siano luoghi che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà ha chiarito essere ingiusti, inefficaci e pericolosi. Le persone vengono punite e detenute perché esistono, dovendo dimostrare di avere diritto all'asilo e alla propria vita a posteriori: lo ha confermato la terribile storia di una vittima di aggressione che ha scelto di togliersi la vita dopo essere stata portata in un CPR, nonostante la feroce violenza subita per strada".