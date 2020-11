Funerali di Patrizio Catellacci, Firenze in lutto

Si sono tenuti oggi i funerali del noto commerciante dell'Oltrarno, appassionato di sport, presidente della NGM di pallanuoto e istruttore di ippica

FIRENZE — Sportivi toscani e fiorentini ma anche esercenti storici sono in lutto per la scomparsa di Patrizio Catellacci, presidente della NGM Firenze Pallanuoto, istruttore della Federazione degli sport equestri e storico commerciante dell’Oltrarno fiorentino deceduto martedì 10 Novembre. I funerali si sono tenuti e vi ha preso parte, in forma privata, anche il presidente della Regione Eugenio Giani

“Ci lascia un grande uomo di sport e dello sport migliore: quello fatto di passione, di impegno, di lealtà. Valori che ha insegnato nel corso della sua lunga attività a centinaia di ragazze e ragazzi e che rimarranno patrimonio del suo mondo. Sono con grande affetto vicino ai suoi cari – conclude – e a quella sua famiglia più larga fatta di tanti giovani sportivi che sono cresciuti con la forza del suo esempio” lo ha ricordato così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

"E' scomparso un grande uomo di sport, per decenni il punto di riferimento di tanti giovani. Competente e appassionato ha dato un grande contributo alla crescita della cultura e della pratica sportiva nella nostra comunità" così lo ha ricordato l'assessore allo sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione.

"Stimato Giudice ed istruttore Toscano, ma soprattutto grande appassionato ed amico. Il Comitato Toscano si stringe intorno alla famiglia ed esprime il suo Cordoglio" così lo ha ricordato la Federazione Fise Toscana.