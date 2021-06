Volontariato in lutto, è morto Alessandro Falciani

Ex direttore di Avis Toscana e consigliere al Comune di Firenze, Alessandro Falciani, è scomparso a 69 anni. Il cordoglio del governatore toscano

FIRENZE — Alessandro Falciani ex direttore della Avis Toscana e consigliere comunale a Firenze per due mandati, è scomparso a 69 anni.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa prematura “Ho appreso con dolore la notizia della scomparsa di Alessandro Falciani - ha dichiarato Giani - lo conoscevo personalmente e di lui ho sempre apprezzato la sua voglia e determinazione nelle cose che faceva. Aveva un grande amore per la sua Firenze, non si tirava mai indietro ed è sempre stato legato agli ideali socialisti. Una bella persona, sentiremo la sua mancanza. Le più sentite condoglianze alla famiglia, a cui va la mia vicinanza in questo momento difficile“.

Convinto sostenitore del volontariato, fino a quando ha potuto Falciani ha continuato a dare il proprio contributo all’AVIS, l’Associazione volontari italiani del sangue, di cui era stato anche direttore del comitato toscano.